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    Думбия: «Вновь испытываю радость от игры в футбол»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, вернувшийся в армейский клуб на правах аренды из «Ромы», поделился своим мнением о победе в дерби со «Спартаком» (2:1).

    «Было не просто играть после переезда и всего двух дней тренировок. Да и игра получилась сложной. Но чувствую себя прекрасно. Вновь испытываю радость от игры в футбол. Меня всегда прекрасно встречали в ЦСКА. Так было и на этот раз.

    Видел «Спартак» в первый раз в этом году, но команда играет сейчас очень хорошо. Кажется, при мне ЦСКА постоянно его побеждал, да и голы ему мне удавалось забивать часто. На этот раз не получилось. Ничего, голы еще придут», - отметил форвард.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 15 августа 2015, 10:16

      Носорог,удачи!!

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