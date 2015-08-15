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    Спаллетти: «Широков - это один из самых квалифицированных игроков, которых я когда-либо тренировал»

    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА поделился мнением об игре Романа Широкова, с которым работал в Санкт-Петербурге.

    «Широков не изменился со времен нашей работы в «Зените». Это один из самых квалифицированных игроков, которых я когда-либо тренировал. Всегда может сделать острейшую передачу. Сегодня их было не так много, но пару раз он серьезно обострял. Широков очень хорошо играл весь матч», - сказал Спаллетти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 08:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2015, 13:51

      шИРОКОВ его за тренера не считает а он его хвалит

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      Рейтинг: +69

      rector 15 августа 2015, 12:47

      Только при мистере у Ромы язык с головой не дружили по причине звездности.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 15 августа 2015, 10:36

      За чем ты его тогда из зенита сплавил Спал!!!!!

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