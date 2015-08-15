Спаллетти: «Широков - это один из самых квалифицированных игроков, которых я когда-либо тренировал»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА поделился мнением об игре Романа Широкова, с которым работал в Санкт-Петербурге.

«Широков не изменился со времен нашей работы в «Зените». Это один из самых квалифицированных игроков, которых я когда-либо тренировал. Всегда может сделать острейшую передачу. Сегодня их было не так много, но пару раз он серьезно обострял. Широков очень хорошо играл весь матч», - сказал Спаллетти.

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