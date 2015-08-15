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    Аленичев: «Паршивлюку действительно нужно набирать»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) дал понять, что вышедшие на замену Сергей Паршивлюк и Зе Луиш не усилили игру команды.

    «Попал ли Паршивлюк в игру? В такой матч вообще сложно «попасть», у Зе Луиша вот тоже были проблемы с тем, чтобы показать свои лучшие качества в такой плотной игре. А Сергею действительно нужно набирать... Мы от него ничего сверхъестественного и не ждали», - отметил Аленичев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 15 августа 2015, 09:06

      Кирилл Камбаров пока действительно лучше Паршивлюка смотрится в этой схеме Спартака.

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