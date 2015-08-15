Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Еременко: «Мы правильно выстроили игру тактически»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после победы в гостевом матче 5-го тура над «Спартаком» отметил, что армейцам удалось реализовать тактический замысел на игру.

    «Мы правильно выстроили игру тактически. Если бы к перерыву сохранили счет 2:0, еще больше бы забили. У «Спартака», конечно, было несколько моментов. Но ведь и у нас их было немало.

    Кстати, мы ожидали, что соперник сыграет именно в три защитника.

    Стал ли «Спартак» сильнее по сравнению с прошлым сезоном? В прошлом сезоне эта команда была в плохом психологическом состоянии. Сегодня у нее было значительно больше уверенности в себе. Но главное – мы выиграли», - сказал Еременко.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 07:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11