Еременко: «Мы правильно выстроили игру тактически»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после победы в гостевом матче 5-го тура над «Спартаком» отметил, что армейцам удалось реализовать тактический замысел на игру.

«Мы правильно выстроили игру тактически. Если бы к перерыву сохранили счет 2:0, еще больше бы забили. У «Спартака», конечно, было несколько моментов. Но ведь и у нас их было немало.

Кстати, мы ожидали, что соперник сыграет именно в три защитника.

Стал ли «Спартак» сильнее по сравнению с прошлым сезоном? В прошлом сезоне эта команда была в плохом психологическом состоянии. Сегодня у нее было значительно больше уверенности в себе. Но главное – мы выиграли», - сказал Еременко.

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