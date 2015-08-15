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    Ребров: «Акинфеев сыграл просто отлично. Выручил во многих моментах»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров после центрального матча 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) отдал должное вратарю армейцев Игорю Акинфееву.

    «Нам не стыдно за показанную игру. Не сказать, что мы убиты, но есть расстройство от того, что не реализовали свои моменты и уступили. Однако это пятый тур. Битва проиграна, а война – нет. Все еще впереди. Голову выше, и дальше работать.

    Акинфеев сыграл просто отлично. Выручил во многих моментах. Что тут говорить – Акинфеев. Показал свой уровень, молодец. Поздравляю его с этим», - сказал Ребров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 07:46
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