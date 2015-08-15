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    Аленичев: «Согласен с тем, что «Спартак» совсем не бил из-за пределов штрафной»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 5-го тура премьер-лиги с ЦСКА (1:2) посетовал на то, что красно-белые практически не использовали дальние удары.

    «Не хочу выделять лучших или худших. У нас была команда, которая выкладывалась на поле.

    Не смотрел пока статистику по навесам. Но когда вышел Зе Луиш мы действительно чаще использовали фланги, он здорово играет головой.

    Согласен с тем, что «Спартак» совсем не бил из-за пределов штрафной. Я просил того же Глушакова по возможности бить издали, Попов имел несколько шансов пробить, но вместо этого делал передачи во фланг. Учтем...», - заявил Аленичев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 07:31
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