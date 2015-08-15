Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после крупного поражения в первом матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (0:4) отметил, что для его команды не все потеряно. Ответная встреча пройдет в Барселоне 17 августа.

«Барселону» рано списывать со счетов, – приводит Marca слова Маскерано. – Нам по силам совершить камбэк и завоевать Суперкубок Испании. Еще ничего не решено, потому что нас ждет еще один матч в Барселоне. Будет нелегко, потому что соперник силен, но шанс у нас есть. Сейчас нужно понять, в чем причина крупного поражения».

Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы