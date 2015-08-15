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    Маскерано: «Нам по силам совершить камбэк и завоевать Суперкубок Испании»

    Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано после крупного поражения в первом матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (0:4) отметил, что для его команды не все потеряно. Ответная встреча пройдет в Барселоне 17 августа.

    «Барселону» рано списывать со счетов, – приводит Marca слова Маскерано. – Нам по силам совершить камбэк и завоевать Суперкубок Испании. Еще ничего не решено, потому что нас ждет еще один матч в Барселоне. Будет нелегко, потому что соперник силен, но шанс у нас есть. Сейчас нужно понять, в чем причина крупного поражения».

    Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 07:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      scooter67 15 августа 2015, 22:04

      Виноваты функционеры Барсы. Два важнейшних матча - с перерывом в 2 дня, когда еще даже сезон не начался, то есть физические кондиции - далеко не идеальные. Что, не могли позаботиться о переносе встречи? Ребята, голова у вас где?

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      Рейтинг: +92

      Morata29 15 августа 2015, 17:20

      Наказали Барселону и некоторых Пи(соблюдайте правила)ке за высокомерность. Баски красавцы, уважение и слава вся им в этом матче. Первый гол шикарен.
      "К чёрту Барселону, пусть они сидят и смотрят как Атлетико выигрывает заслуженно трофей."

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      Рейтинг: +10

      Fun_of_Fan 15 августа 2015, 08:52

      в чем причина крупного поражения?усталость

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