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    Ван Гаал: «Этот сезон мы начали лучше, чем прошлый»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал после победы в матче 2-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (1:0 выразил удовлетворение тем, как команда начала новый сезон.

    «Этот сезон мы начали лучше, чем прошлый, – приводит Goal слова Ван Гаала. – Но превзойти прошлогодний результат было не так уж сложно. У нас было всего одно очко к этому моменту, а сейчас шесть. Я счастлив. Впереди долгий путь, и команде нужно набирать форму».

    АПЛ. «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед». Победный гол Янузая

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Чижик 16 августа 2015, 18:27

      Две игры, тем более, первая,совсем не показатель.

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