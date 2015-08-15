Слуцкий: «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном стал сильнее во всём»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных в матче пятого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Мне кажется, достаточно интересный матч для зрителей, с обилием моментов с обеих сторон. Мы были сильнее в том, что реализовали моменты, которые у нас были. Игра очень тяжёлая, напряжённая. Совсем другой матч по сравнению с завершающим в прошлом сезоне. «Спартак» стал сильнее во всём, во всех компонентах. Совсем другая игра, совсем другой уровень сопротивления», — сказал Слуцкий.