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    Слуцкий: «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном стал сильнее во всём»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных в матче пятого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

    «Мне кажется, достаточно интересный матч для зрителей, с обилием моментов с обеих сторон. Мы были сильнее в том, что реализовали моменты, которые у нас были. Игра очень тяжёлая, напряжённая. Совсем другой матч по сравнению с завершающим в прошлом сезоне. «Спартак» стал сильнее во всём, во всех компонентах. Совсем другая игра, совсем другой уровень сопротивления», — сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2015 02:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 11:07

      Спарта показала ваш уровень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 11:06

      Негр заслужил только банан!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 15 августа 2015, 09:04

      Слуцкий как всегда достойно отвечает на вопросы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      vest01 15 августа 2015, 06:14

      Этот негр красавчик,И ЦСКА ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОХВАЛУ.СПАРТАКУ В ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕСВЕТИТ МЕСТО В ТРОЙКЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 04:24

      Ды вы опять из-за негра отскочили!Вы не чемпионы и никогда ими не были!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 августа 2015, 03:02

      Вот именно-что кажется.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 15 августа 2015, 02:22

      с победой!

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