РФПЛ. ЦСКА обыгрывает «Спартак» в гостях

Центральный матч пятого тура РФПЛ проходил на «Открытие Арене», где «Спартак» принимал ЦСКА.

В первые десять минут команды создали на двоих несколько хороших моментов, к исходу получаса их число удвоилось – гол явно назревал. И он случился на 31-ой минуте: Игнашевич первым оказался на подборе после удара Еременко. Через четыре минуты ЦСКА вел уже в два мяча.

Но «Спартаку» уже в следующей атаке удалось заработать пенальти, который реализовал Комбаров . До конца первой половины «Спартак» мог даже и сравнять счет, но Мовсисян и Таски упустили два момента в одной атаке.

Во втором тайме изобилие опасных моментов не иссякало, и если бы не вратари, то счет мог быть хоккейным. Но больше цифры на табло не менялись – победа ЦСКА со счетом 1:2.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

«Спартак»: Ребров, К. Комбаров (Зе Луиш, 57), Таски, Боккетти, Гранат (Давыдов, 83), Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян (Паршивлюк, 72).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 54), Дзагоев, Еременко (Миланов, 90+3), Тошич (А. Березуцкий, 90), Муса.

Голы:0:1 – Игнашевич, 31; 0:2 – Муса, 35; 1:2 – Комбаров ( спенальти), 36.

Предупреждения: Игнашевич, 48; Дзагоев, 74; Зе Луиш, 75; Боккетти, 87; Акинфеев, 90+3.

Судья: Виталий Мешков.