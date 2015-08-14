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    РФПЛ. ЦСКА обыгрывает «Спартак» в гостях

    Центральный матч пятого тура РФПЛ проходил на «Открытие Арене», где «Спартак» принимал ЦСКА.

    В первые десять минут команды создали на двоих несколько хороших моментов, к исходу получаса их число удвоилось – гол явно назревал. И он случился на 31-ой минуте: Игнашевич первым оказался на подборе после удара Еременко. Через четыре минуты ЦСКА вел уже в два мяча.

    Но «Спартаку» уже в следующей атаке удалось заработать пенальти, который реализовал Комбаров . До конца первой половины «Спартак» мог даже и сравнять счет, но Мовсисян и Таски упустили два момента в одной атаке.

    Во втором тайме изобилие опасных моментов не иссякало, и если бы не вратари, то счет мог быть хоккейным. Но больше цифры на табло не менялись – победа ЦСКА со счетом 1:2.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:2) Текстовый онлайн матча

    «Спартак»: Ребров, К. Комбаров (Зе Луиш, 57), Таски, Боккетти, Гранат (Давыдов, 83), Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян (Паршивлюк, 72).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо (Думбия, 54), Дзагоев, Еременко (Миланов, 90+3), Тошич (А. Березуцкий, 90), Муса.

    Голы:0:1 – Игнашевич, 31; 0:2 – Муса, 35; 1:2 – Комбаров ( спенальти), 36.

    Предупреждения: Игнашевич, 48; Дзагоев, 74; Зе Луиш, 75; Боккетти, 87; Акинфеев, 90+3.

    Судья: Виталий Мешков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 23:29
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    Комментарии88
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 августа 2015, 11:46

      Игра весёлая, этого не отнять. Но как можно столько ошибаться?

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar > Измайловский Кочегар 15 августа 2015, 12:48

      При такой веселой игре и английские клубы имеют много брака.
      Лучше просто ходить по полю и без брака передавать мяч с двумя моментами за матч?

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 15 августа 2015, 11:27

      Как же до матча тут распылялись болелы спартака: да мы коней,да во все, в нас новая команда, чемпионы, бойтесь нас... А в итоге как всегда, свиньям до коней еще очень далеко!!!

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      Рейтинг: +5163

      ААМ 15 августа 2015, 10:30

      Игра на четыре, На 5+ посещаемость матча.

      0
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      Рейтинг: +5163

      ААМ 15 августа 2015, 10:29

      Ира на четыре, На 5+ посещаемость матча.

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 15 августа 2015, 10:02

      Хорошая игра

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      Рейтинг: +126

      B o O m 15 августа 2015, 08:10

      дешёвый футбол, при таком количестве брака я только могу отметить ЦСКА, как они грамотно и быстро выстраивают оборону и в атаке более продуктивны....а у Спартака всё как обычно, тяп-ляп...могу лишь отметить Попова и Промеса, больше некого)

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      Рейтинг: +10

      Ramaza 15 августа 2015, 06:48

      Слуцкий молодец!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 15 августа 2015, 05:39

      Я не поклонник ЦСКА, но поздравляю армейцев с достойной победой. Не помню вчера кто мне говорил, что сегодня увидим за, что нужно бояться Спартак, не увидел.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ziborock 15 августа 2015, 08:26

      Как не смотри, а счет не в пользу Спартака

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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > ziborock 15 августа 2015, 22:25

      А если бы ЦСКА забил все свои моменты? Из всех своих только 2 реализовали.

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      Рейтинг: +103

      skainet 15 августа 2015, 05:23

      хорошая игра получилась! Счёт по игре у ЦСКА сыгранность состава лучше, играли они организованней, Спартаку явно не хватало взаипонимания, но тут и понятно новый тренер много новых игроков, ЦСКА таким составом практически не один год гоняет, думаю это был решающий фактор

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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 04:26

      отскочили из-за негра...вы не чемпионы а говно,чемпион ещё у вас впереди!

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