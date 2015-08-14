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    Прокурор США рассчитывает на экстрадицию еще нескольких обвиняемых по делу о коррупции в ФИФА

    Американский прокурор Эван Норрис заявил, что рассчитывает на экстрадицию в США в ближайшее время еще нескольких обвиняемых по делу о коррупции в ФИФА.

    В мае в Швейцарии были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, и еще ряду функционеров были предъявлены обвинения.

    На сегодня только трое из 14-ти фигурантов дела переданы в США. Во время судебных слушаний в Бруклине Норрис заявил, что возможность экстрадиции других обвиняемых обсуждается с юристами.

    Ранее бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб был отпущен под залог в десять миллионов долларов. Также в рамках расследования США сделали запрос на экстрадицию бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) парагвайца Николаса Леоса.

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2015 22:02
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