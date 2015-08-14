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    УПЛ. «Днепр» одолел «Шахтер»

    Пятый тур украинской Премьер-лиги открывался матчем, в котором «Шахтер» принимал «Днепр» в Одессе. Донецкий клуб перед этим туром занимал вторую строчк, отставая на два очка от «Динамо», а «Днепр» обосновался в середине таблицы, имея к этому времени лишь одну победу.

    Но несмотря на все проблемы внутри клуба и статус аутсайдера в этой встрече победу благодаря двум поздним голам одержали днепрпетровцы. На 84-ой минуте счет открыл Матеус, а точку в матче поставил Селезнев на четвертой добавленной минуте.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 5-й тур.

    Шахтер (Донецк) – Днепр (Днепропетровск) - 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Матеус, 84; 0:2 – Селезнев, 90+4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 21:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ЗАБОР 14 августа 2015, 23:29

      Шахтёрцам не везёт или что-то мешает, но имя, ИМЯ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      doctorx 14 августа 2015, 22:21

      Шахтер сука куча раков ебаных

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 14 августа 2015, 22:16

      Даже Одесса не помогла горнякам. Поздравляю Днепр с победой, несмотря на трудности с составом и кризис.

      0
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 14 августа 2015, 21:19

      Мо-лод-ці!)

      0
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