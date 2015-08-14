УПЛ. «Днепр» одолел «Шахтер»

Пятый тур украинской Премьер-лиги открывался матчем, в котором «Шахтер» принимал «Днепр» в Одессе. Донецкий клуб перед этим туром занимал вторую строчк, отставая на два очка от «Динамо», а «Днепр» обосновался в середине таблицы, имея к этому времени лишь одну победу.

Но несмотря на все проблемы внутри клуба и статус аутсайдера в этой встрече победу благодаря двум поздним голам одержали днепрпетровцы. На 84-ой минуте счет открыл Матеус, а точку в матче поставил Селезнев на четвертой добавленной минуте.

Чемпионат Украины. УПЛ. 5-й тур.

Шахтер (Донецк) – Днепр (Днепропетровск) - 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Матеус, 84; 0:2 – Селезнев, 90+4.