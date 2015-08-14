Семин: «Сегодня «Анжи» нужно брать пример с «Амкара»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Сёмин после ничьей с «Амкаром» (1:1) в рамках пятого тура РФПЛ прокомментировал слова полузащитника своей команды Ильи Максимова, который после четырёх поражений на старте сезона заявил: «В следующем туре должны обыгрывать «Амкар». Если не «Амкар», то кого обыгрывать тогда?»

«Думаю, он неправильно сказал. Это было нетактично. «Амкар» — это команда, которая сегодня закономерно находится в верхней части турнирной таблицы. А мы находимся в нижней части турнирной таблицы. И сегодня именно нам нужно брать с них пример — с того, как они ведут борьбу, как контратакуют», - сказал по этому поводу Семин.

«Конечно, сегодня нам хотелось большего. Казалось, победа близка, но сказалось маленькое расслабление — один игрок поскользнулся в простой ситуации, в результате чего получили ответный гол, причём очень и очень быстро. Но были и хорошие эпизоды. В целом, наверное, ничья закономерна», - прокомментировал тренер «Анжи» саму игру.