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    Семин: «Сегодня «Анжи» нужно брать пример с «Амкара»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Сёмин после ничьей с «Амкаром» (1:1) в рамках пятого тура РФПЛ прокомментировал слова полузащитника своей команды Ильи Максимова, который после четырёх поражений на старте сезона заявил: «В следующем туре должны обыгрывать «Амкар». Если не «Амкар», то кого обыгрывать тогда?»

    «Думаю, он неправильно сказал. Это было нетактично. «Амкар» — это команда, которая сегодня закономерно находится в верхней части турнирной таблицы. А мы находимся в нижней части турнирной таблицы. И сегодня именно нам нужно брать с них пример — с того, как они ведут борьбу, как контратакуют», - сказал по этому поводу Семин.

    «Конечно, сегодня нам хотелось большего. Казалось, победа близка, но сказалось маленькое расслабление — один игрок поскользнулся в простой ситуации, в результате чего получили ответный гол, причём очень и очень быстро. Но были и хорошие эпизоды. В целом, наверное, ничья закономерна», - прокомментировал тренер «Анжи» саму игру.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2015 19:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      Гаджик05 15 августа 2015, 04:44

      Вперед Анжи.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 14 августа 2015, 22:18

      С Палычем, даже ничья за счастье. Крепитесь, болельщики Анжи, впереди еще не такое будет с таким тренером.

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      Рейтинг: +11

      el rubio 14 августа 2015, 19:40

      палыч красава. такие нервы нужно иметь их тренировать. нужно отдать ему должное

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      Рейтинг: +212

      perm 242 > el rubio 14 августа 2015, 20:24

      согласен полностью .... Палыч дипломат ....

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      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 > el rubio 14 августа 2015, 21:01

      Просто команде не хватает сыграности

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