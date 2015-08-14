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    РФПЛ. «Амкар» и «Анжи» разошлись миром

    В первом матче 5-го тура РФПЛ миром разошлись «Амкар» и «Анжи». Команда из Махачкалы в гостевом матче впервые набрала очки в чемпионате, пермяки же еще до матча имели в своей копилке 6 очков и занимали 6 место в турнирной таблице. После безголевого первого тайма «Анжи» открыл счет на 64 минуте, когда Янник Боли сыграл на добивании после удара головой Ильи Максимова. Итоговый счет был установлен всего через минуту: Януш Гол оправдал свою фамилию, пробив Песьякова с восьми метров несильным ударом.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур

    Амкар (Пермь) - Анжи (Махачкала) - 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Боли, 64; 1:1 — Гол, 65.

    Амкар: Герус, Занев, Белоруков, Зайцев (Джикия, 90+3), Бутко, Комолов (Идову, 77), Гол (Пеев, 69), Йовичич, Огуде, Баланович, Прудников.

    Анжи: Песьяков, Лазич, Жиров, Тигиев, Ещенко, Мутари, Леонардо (Сердеров, 81), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли.

    Предупреждения: Ещенко, 13; Огуде, 26; Белоруков, 74; Баланович, 86; Пеев, 90+5.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 18:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 15 августа 2015, 03:48

      Опять

      0
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      Рейтинг: +11

      khadzhi76 15 августа 2015, 00:21

      Анжи на равных играли с ЦСКА, а это дорогого стоит. С нападением все нормально, а вот зашита хромает на обе ноги.

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      Рейтинг: +10

      dag urma 05 14 августа 2015, 23:22

      Анжи играла сильнее чем Амкар и в каждых матчах тоже играли лучше своих соперников

      0
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      Рейтинг: +11

      мурикЛАР > dag urma 05 14 августа 2015, 23:30

      да каждым матче играл лучше ну почему то все игры проигрывают весь чемпионат будут лучше играть и проигрывать

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      Рейтинг: +10

      dag urma 05 14 августа 2015, 23:21

      Ну мы же видели кто недодавил

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      Рейтинг: +149

      goga1332 14 августа 2015, 22:49

      амкар недодавил эту херню ((

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      Рейтинг: +111

      lifter025 > goga1332 15 августа 2015, 02:24

      слушай гандон,иди нах с ветки...

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      Рейтинг: +10

      Йан Банкир 14 августа 2015, 21:11

      Походу Керимка положил на Анжи, скоро снова в ФНЛ

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 14 августа 2015, 20:47

      Анжи разжился очком

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 августа 2015, 19:39

      Дурдом

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      Рейтинг: +20

      Qweas 14 августа 2015, 19:24

      молодцы пермяки!

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      Рейтинг: +7

      Temirayl05 14 августа 2015, 19:12

      Защитник нужен!

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