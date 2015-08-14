Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с врачом команды Евой Карнейро, который произошел во время матча против «Суонси» (2:2) в первом туре Премьер-лиги.

    «У нас прекрасный медицинский штаб, в котором работают замечательные врачи, с которыми у меня хорошие отношения. Что касается скамейки запасных, только четыре из семи ассистентов могут находиться на лавке. Из них два медика. Доктор Фирн и доктор Карнейро не будут на ней в ближайшем матче, но это не значит, что это распространится на весь сезон. Жалею ли я о произошедшем? Игра – это эмоции», - приводит слова португальского специалиста ESPN.

    Источник: ESPN Soccernet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Gaguga 14 августа 2015, 16:53

      какой то старческий маразм у человека.... хоть тренер высочайшего уровня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2015, 16:53

      Карнейро -надеюсь в воскресенье у Мауринью будет понос и его не будет на скамейке запасных

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      mаestro > Garrincha58 14 августа 2015, 19:04

      ее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Destructi0n 14 августа 2015, 16:30

      "у нас случилось разногласие, они необходимы"

      Ребята, оперативность перевода - это хорошо, но отсуствие корректора - явный фейл.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      kava13 > Destructi0n 14 августа 2015, 16:39

      Не думаю, что здесь есть ошибка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Destructi0n 14 августа 2015, 16:29

      "не хочу избегать сложившийся ситуацию."

      у вас материалы перед публикацией вообще вычитывают?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11