Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с врачом команды Евой Карнейро, который произошел во время матча против «Суонси» (2:2) в первом туре Премьер-лиги.

«У нас прекрасный медицинский штаб, в котором работают замечательные врачи, с которыми у меня хорошие отношения. Что касается скамейки запасных, только четыре из семи ассистентов могут находиться на лавке. Из них два медика. Доктор Фирн и доктор Карнейро не будут на ней в ближайшем матче, но это не значит, что это распространится на весь сезон. Жалею ли я о произошедшем? Игра – это эмоции», - приводит слова португальского специалиста ESPN.