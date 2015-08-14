Робсон: «Депай уверен в себе»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился своим мнением о новичке «красных дьяволов» нападающем Мемфисе Депае.

«Думаю, что он очень уверенный в себе парень. У него отличные способности и скорость. На мой взгляд, он не боится давления, иначе не согласился бы носить футболку с седьмым номером. Уверен, что он будет получать удовольствие от игры за «МЮ», - сообщил Робсон.

В минувшем сезоне нидерландский нападающий провел 30 матчей в чемпионате Голландии, в которых отличился 22 раза.