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    Робсон: «Депай уверен в себе»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился своим мнением о новичке «красных дьяволов» нападающем Мемфисе Депае.

    «Думаю, что он очень уверенный в себе парень. У него отличные способности и скорость. На мой взгляд, он не боится давления, иначе не согласился бы носить футболку с седьмым номером. Уверен, что он будет получать удовольствие от игры за «МЮ», - сообщил Робсон.

    В минувшем сезоне нидерландский нападающий провел 30 матчей в чемпионате Голландии, в которых отличился 22 раза.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    14.08.2015 14:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      Ele13 14 августа 2015, 16:58

      Согласна, Дебай скоро полностью освоится в АПЛ и начнёт проявлять свои лучшие качества.

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