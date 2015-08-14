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    Венгер: «Уилшер уже начал тренироваться»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

    «Уилшер уже начал тренироваться. Я думал, что он пропустит 6-8 недель, но есть вероятность, что восстановление займет 3-4 недели. Сейчас уже идет вторая неделя. Росицки перенес операцию на колено. Его агент говорил, что восстановление займет максимум 3 месяца, но потребуется больше времени. Насколько больше, мы пока не знаем. Уэлбеку нужно еще минимум 3 недели», - приводит слова наставника «Арсенала» BBC.

    Источник: BBC

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    14.08.2015 13:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      RaulMadrid7 14 августа 2015, 15:10

      Ненадолго

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