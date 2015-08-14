«Милан» рассчитывает подписать Сориано

«Милан» продолжает активную работу на трансферном рынке, с целью укрепить свой состав. Накануне, вице-президент «россонери» Адриано Галлиани контактировал с руководством «Сампдории». Темой для разговора стал возможный трансфер полузащитника Роберто Сориано.

Контракт хавбека с клубом из Генуи рассчитан еще на два сезона, размер компенсации за выкуп соглашения составляет 10 миллионов.

Стоит отметить, что Сориано хорошо знаком с наставником «Милана» Синишей Михайловичем по совместной работе в «Сампдории».