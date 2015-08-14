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    «Милан» рассчитывает подписать Сориано

    «Милан» продолжает активную работу на трансферном рынке, с целью укрепить свой состав. Накануне, вице-президент «россонери» Адриано Галлиани контактировал с руководством «Сампдории». Темой для разговора стал возможный трансфер полузащитника Роберто Сориано.

    Контракт хавбека с клубом из Генуи рассчитан еще на два сезона, размер компенсации за выкуп соглашения составляет 10 миллионов.

    Стоит отметить, что Сориано хорошо знаком с наставником «Милана» Синишей Михайловичем по совместной работе в «Сампдории».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.08.2015 13:27
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