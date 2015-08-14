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    Педро попал в заявку «Барселоны» на матч против «Атлетика»

    «Барселона» огласила заявку команды на первый матч Суперкубка Испании против «Атлетика».

    В этот список попал и нападающий каталонцев Педро, который, вероятно, покинет команду уже этим летом. Сообщается, что футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    Полностью заявка «Барселоны» на матч выглядит так: Браво, Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Алвес, Иньеста, Педро, Суарес, Месси, Рафинья, Маскерано, Бартра, Сандро, Мунир, Роберто, Адриано, Вермален.

    Неймар, Дуглас и Альба пропустят матч в связи с проблемами со здоровьем, а Матье и Масип не попали заявку по решению главного тренера команды Луиса Энрике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.08.2015 13:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 августа 2015, 13:47

      Что за дурацкий порядок игроков?
      Вратари-защитники-пол
      узащитники-нападающие - должно быть так.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Protosser 14 августа 2015, 14:10

      Тебе никто ничего не должен!

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