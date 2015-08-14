Педро попал в заявку «Барселоны» на матч против «Атлетика»

«Барселона» огласила заявку команды на первый матч Суперкубка Испании против «Атлетика».

В этот список попал и нападающий каталонцев Педро, который, вероятно, покинет команду уже этим летом. Сообщается, что футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Полностью заявка «Барселоны» на матч выглядит так: Браво, Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Алвес, Иньеста, Педро, Суарес, Месси, Рафинья, Маскерано, Бартра, Сандро, Мунир, Роберто, Адриано, Вермален.

Неймар, Дуглас и Альба пропустят матч в связи с проблемами со здоровьем, а Матье и Масип не попали заявку по решению главного тренера команды Луиса Энрике.