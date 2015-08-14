Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Крыховяк нам не нужен, а Фламини должен остаться»

    Накануне встречи с «Кристал Пэласом» главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер пообщался с журналистами.

    Среди прочих, прозвучал вопрос касательно интереса «канониров» к полузащитнику «Севильи» Гжегожу Крыховяку, а также дальнейшей судьбы хавбека Матье Фламини.

    «Слухи о Крыховяке? Он нам не интересен. Что касается дальнейшей судьбы Фламини, то думаю он останется в нашей команде», - заявил французский наставник.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Бергкамп 14 августа 2015, 16:47

      Да хватит уже Арсенич. Мы тебя любим, уважаем и верим. Измени свои принцпы. Зачем вообще Фламини? он не футболист. Нам нужни новые игроки. как крыховяк может быть не инт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 14 августа 2015, 15:07

      Еще и еще раз говорю - что говорит Арсен может быть совершенно неправдой, и очень во многих случаях совсем не правдой

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11