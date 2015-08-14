Венгер: «Крыховяк нам не нужен, а Фламини должен остаться»

Да хватит уже Арсенич. Мы тебя любим, уважаем и верим. Измени свои принцпы. Зачем вообще Фламини? он не футболист. Нам нужни новые игроки. как крыховяк может быть не инт?
Накануне встречи с «Кристал Пэласом» главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер пообщался с журналистами.
Среди прочих, прозвучал вопрос касательно интереса «канониров» к полузащитнику «Севильи» Гжегожу Крыховяку, а также дальнейшей судьбы хавбека Матье Фламини.
«Слухи о Крыховяке? Он нам не интересен. Что касается дальнейшей судьбы Фламини, то думаю он останется в нашей команде», - заявил французский наставник.