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    Бускетс: «Мы должны выложиться на все 100 процентов»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о состоянии команды перед первым матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика».

    «Команда хорошо восстановилась после матча с «Севильей». Нас ждет очень сложная игра в Бильбао, и мы должны выложить на все 100 процентов без всяких оправданий. Мы часто встречались с «Атлетиком» в финале за последние годы, поэтому хорошо тактически знаем друг друга. То, что мы проведем ответную игру дома – небольшое преимущество для нас, так как в первые 90 минут еще ничего не будет решено», - цитирует слова испанского футболиста Goal.com.

    Отметим, что совсем недавно «Барселона» выиграла у «Севильи» в матче за Суперкубок Европы (5:4).

    Источник: Goal.com

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    14.08.2015 12:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Naimanshera 14 августа 2015, 16:55

      Asko kalaysin

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