Бускетс: «Мы должны выложиться на все 100 процентов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о состоянии команды перед первым матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика».

«Команда хорошо восстановилась после матча с «Севильей». Нас ждет очень сложная игра в Бильбао, и мы должны выложить на все 100 процентов без всяких оправданий. Мы часто встречались с «Атлетиком» в финале за последние годы, поэтому хорошо тактически знаем друг друга. То, что мы проведем ответную игру дома – небольшое преимущество для нас, так как в первые 90 минут еще ничего не будет решено», - цитирует слова испанского футболиста Goal.com.

Отметим, что совсем недавно «Барселона» выиграла у «Севильи» в матче за Суперкубок Европы (5:4).