Глушаков: «Мы хотим реванша»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем матче пятого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

«У нас всегда есть сюрпризы для соперников. Но больше мы думаем не о том, как удивить соперника, а о своей хорошей игре. Матч будет боевой, все понимают, что такое дерби. Конечно, то, что мы уступили в первом очном противостоянии на своем новом стадионе, не очень приятно для нас. Думаю, что мысли о реванше присутствуют в головах у многих ребят, кто играл в том матче», - приводит слова Глушакова Eurofootball.