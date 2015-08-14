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    Глушаков: «Мы хотим реванша»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем матче пятого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

    «У нас всегда есть сюрпризы для соперников. Но больше мы думаем не о том, как удивить соперника, а о своей хорошей игре. Матч будет боевой, все понимают, что такое дерби. Конечно, то, что мы уступили в первом очном противостоянии на своем новом стадионе, не очень приятно для нас. Думаю, что мысли о реванше присутствуют в головах у многих ребят, кто играл в том матче», - приводит слова Глушакова Eurofootball.

    Источник: Euro-football.ru

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    14.08.2015 12:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5

      Messi__ 14 августа 2015, 18:59

      мечтать не вредно)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 18:20

      Сегодня уверен-сделаете ЦСКА -вместе с главным качальщиком сборной.

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 14 августа 2015, 17:27

      ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +18

      RAPer 14 августа 2015, 13:55

      Бомбардир вы вообще перечитываете,что публикуете?????Профессионализм отсутствует напрочь у редакторов данного сайта

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 августа 2015, 13:51

      мясо вам от коней достанется конятинку не хотите?

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 14 августа 2015, 13:42

      Тогда был слив Якина,а в первом круге пидопони были биты 3-0. так что ждем 6 мячиков в ворота цдка

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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 14 августа 2015, 13:14

      А реванш вас не хотит)

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      Рейтинг: +101

      Artemrud 14 августа 2015, 13:13

      Очень приятно для нас? ЦСКА вам сегодня еще приятнее сделает

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      Рейтинг: +101

      Artemrud 14 августа 2015, 13:11

      я хочу феррари

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