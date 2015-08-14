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    Дерби с ЦСКА пополнит бюджет «Спартака» болем чем на 130 миллионов

    Матч 5-го утра премьер-лиги против ЦСКА принесет "Спартаку" более 130 миллионов рублей (2 миллиона евро). У нынешнего московского дерби есть все шансы стать одним из самых рейтинговых и прибыльных событий в истории российского футбола. В «Спартаке» полагают, что могли бы заработать гораздо больше, если бы встречу в экстренном порядке не перенесли с субботы на пятницу.

    Но даже с учетом потерь доход, который получит "Спартак" от дерби, сопоставим, например, со средним доходом от игрового дня "Ювентуса". Туринцы, которые в 2011 году открыли близкий по конфигурации и вместимости стадион (42 тысячи зрителей), в прошлом сезоне собирали в среднем 2 миллиона евро (билеты, еда и атрибутика). Сегодня "Спартак" только на билетах заработает аналогичную сумму, которая уже не так далека от лучших европейских образцов.

    Так, "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", располагающие схожими по вместимости аренами, в среднем собирали за матч 3,98 миллиона, 2,8 миллиона и 2,6 миллиона соответственно. Однако лидирующему по показателю дохода за матч "Манчестер Юнайтед" удается получать 6,5 миллиона. Но тут стоит учесть вместимость "Олд Траффорд", которая составляет 76 тысяч человек.

    Отметим, что сегодняшняя встреча гарантированно станет самым посещаемым матчем стартовавшего сезона, в котором наиболее рейтинговыми были именно игры с участием "Спартака": в Самаре против "Крыльев" (26 200 болельщиков), гостевой против "Краснодара" (25 000), домашние против "Уфы" (23 200) и "Рубина" (26 163).

    Источник: Коммерсант

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    14.08.2015 11:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +11

      khadzhi76 15 августа 2015, 00:49

      Спартачам не долго шиковать. Эти те болелы которых они собрали в 90-х. Ну ничего они состарятся, а молодежь не тянется в ихние ряды. Одна шушера.

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      Рейтинг: +11

      khadzhi76 15 августа 2015, 00:33

      Что за чушь ты пишешь. Самому не стыдно.

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      Рейтинг: +126

      B o O m 14 августа 2015, 20:07

      Ясен пень, Москва же, 12 млн людей тут...и говорить то не о чем о посещаемости + самый популярный клуб СССР и нулевых, хоть теперь уже и не топовый + новый стадион...ясень пень вшивых 25 тысяч соберёт, тем более что на новой арене...ну а так никому этот футбол и не нужен....матчи против сильнейшей тройки Зенит - ЦСКА - Спартак и всё...

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      Рейтинг: +9

      alex-tut 14 августа 2015, 20:07

      Прекрасное противостояние Леонида Викторовича и Дмитрия Анатольевича

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 14 августа 2015, 18:32

      Я же ведь написал когда Краснодар серебро взял. Это тогда, когда Галицкого заставили отправиться на третье место, чтобы ЦСКА играл в ЛЧ, путёвка куда была определена для коней ещё до начала чемпионата. Но не помогли пенальти липовые, которые раздавали ЦСКА чтобы они на старте очки набрали. Всё равно не получалось серебро, а если бы ещё наглым образом не удалили и дисквалифицировали Акинфеева, то быть бы коням месте так на шестом - девятом. После наглого "вручения" серебра, кони сами признались что деньги, полученные от УЕФА за выход в ЛЧ очень важны для них. Конечно! Предатель родины, проанглосакс Гинер, ведь беднее патриота Галицкого.

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      Рейтинг: +61

      3fire > Зенит 2015 14 августа 2015, 19:54

      Вам питерским уже много раз говорили... Хватит своими поршневыми языками молоть про то, что Гинер купил тот или иной матч. Ваши чемпионства и кубок Европы вообще полная стыдоба! Молчали бы уже.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > 3fire 14 августа 2015, 22:14

      Я не писал что Гинер купил игру, игры или чемпионат. Я написал что заинтересованные "товарищи" заставили отправиться Краснодар на третье место, так же как заставили Зенит уступить на юбилей чемпионство коням. Или серебро прошедшего чемпионата ПФК ЦСКА заслужил? И Акинфеева правильно что не выгнали. А левоту семи пендалей разве все не признали, разве что кроме коней и проконявых товарищей?

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      Рейтинг: +10

      Gaguga 14 августа 2015, 16:51

      обе команды на ходу, ждем игру от команд уровня топ!!!!

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      Рейтинг: +1191

      ttter 14 августа 2015, 16:50

      Одна команда,одна жизнь-только Спартак,только победа

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      Рейтинг: +65

      komandos99 14 августа 2015, 16:30

      Удачи Спартаку!!!

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      Рейтинг: +17

      keks 05 14 августа 2015, 15:51

      из гнода в год цифры говорят что Спам народная команда самая посещаемая в гостях почему болелы зенита не хотят смириться Цска вооще дома по 6-7 тыс набирают ...

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      Рейтинг: +25

      Salamandr89 14 августа 2015, 15:43

      Будет супер матч. Надеюсь,надеюсь, на высоких скоростях. Всем отличного вечера!

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