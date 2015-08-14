Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Черышев: «Адаптация Коноплянки проходит нормально»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о своих обязанностях и как проходит адаптация в команде украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

    «Я полноценно участвую в тренировочном процессе нашего клуба и вместе с тем, стараюсь оказать максимальную поддержку Коноплянке. На собраниях или установках выбираю позицию поближе к Жене, чтобы объяснить ему специфику и ускорить адаптацию в новом клубе, новой стране и новом коллективе.

    Женьке пока тяжеловато адаптироваться ко всем нюансам. Вы не пугайтесь: его адаптация проходит нормально, он движется уверенными шагами. Другое дело, что в «Севилье» есть свой набор требований, к которым нужно привыкнуть. Кое-что из того, что он показывал на первом этапе, нравилось, кое-что не устраивало, в его действия вносились коррективы, и он постепенно прибавлял. Что же касается конкретных кадровых решений, то их принимает главный тренер. У нас в команде это четко все понимают и относятся к этому соответственно», - рассказал Черышев.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Йан Банкир 14 августа 2015, 11:41

      Сезон а уровне, потом лавка и обратно в УПЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11