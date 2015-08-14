Дмитрий Черышев: «Адаптация Коноплянки проходит нормально»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о своих обязанностях и как проходит адаптация в команде украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

«Я полноценно участвую в тренировочном процессе нашего клуба и вместе с тем, стараюсь оказать максимальную поддержку Коноплянке. На собраниях или установках выбираю позицию поближе к Жене, чтобы объяснить ему специфику и ускорить адаптацию в новом клубе, новой стране и новом коллективе.

Женьке пока тяжеловато адаптироваться ко всем нюансам. Вы не пугайтесь: его адаптация проходит нормально, он движется уверенными шагами. Другое дело, что в «Севилье» есть свой набор требований, к которым нужно привыкнуть. Кое-что из того, что он показывал на первом этапе, нравилось, кое-что не устраивало, в его действия вносились коррективы, и он постепенно прибавлял. Что же касается конкретных кадровых решений, то их принимает главный тренер. У нас в команде это четко все понимают и относятся к этому соответственно», - рассказал Черышев.