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    Видеотрансляция матча «Спартак» - ЦСКА - на «Бомбардире»

    "Спартак" и ЦСКА являются непримиримыми соперниками, а из матчей ждет вся страна. Сегодня вечером мы сможем убедиться, насколько обоснованы притязания «Спартака» включиться в борьбу за титул. В случае победы команда Аленичева как минимум на один день возглавит турнирную таблицу, но и армейцы полны решимости продлить свою сухую серию, к тому же ЦСКА хочет подойти к матчам плей-офф Лиги чемпионов в хорошем настроении.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Спартак" - ЦСКА. Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 21:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -22

      Cobold 14 августа 2015, 12:46

      Да кому нужна ваша трансляци???? Матч на 1 канале показывать будут.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 14 августа 2015, 11:46

      СЕГОДНЯ В МОСКВЕ БУДЕТ ВОНЯТЬ ЖАРЕННОЙ СВИНИНОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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