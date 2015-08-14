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    Ван Гаал: «Педро подходит «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признал, что существуют трудности с трансфером Педро. При этом голландец заметил, что испанец – именно тот игрок, который нужен его команде.

    «Готов ли Педро перейти в «Юнайтед»? Ван нужно спросить об этом у самого Педро, а не у меня. Могу лишь сказать, что любой трансфер зависит от желания трёх сторон. Пока он не подпишет контракт с "Манчестер Юнайтед", ничего вы от меня не услышите. Когда сделка будет завершена, я скажу, что Педро — игрок "Юнайтед". Пока это не так. Так что мы должны подождать, чем всё закончится. Соответствует ли Педро тому, что мы ищем на трансферном рынке? Да, это так», - сказал ван Гаал.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2015 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 августа 2015, 11:23

      Педро подходит для педро и для Луи

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