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    Соколов: «Средняя месячная зарплата в ПФЛ – 55-60 тысяч»

    Гендиректор Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов рассказал об уровне зарплат футболистов второго дивизиона.

    «Во втором дивизионе на всю жизнь не заработаешь. Средняя месячная зарплата – 55-60 тысяч. Рублей. В зависимости от задач где-то выше, где-то ниже. Жесткие рамки не установлены. На уровне нашего дивизиона трансферы с выкупом прав на игрока происходят очень редко. Как правило, клубы выплачивают компенсацию за подготовку молодых игроков.

    С каким бюджетом можно комфортно себя чувствовать в ПФЛ? В зависимости от зоны. Если брать "Центр", то 40 – 45 миллионов рублей. "Восток" и "Урал-Поволжье" – несколько больше. Это связано с транспортом. Клубы зоны "Восток" в среднем тратят 14 миллионов рублей в сезон на транспортные расходы и проживание в гостиницах. В декабре на исполкоме РФС я предлагал уделить особое внимание этим регионам. За Уралом – две трети страны, нужно прикладывать усилия, чтобы количество клубов из этих мест на любом из уровней возрастало – это задача-максимум. А задача-минимум – создать приемлемые условия для тех, кто сейчас участвует в соревнованиях», - сказал Соколов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2015 08:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 мая 2018, 13:17

      Людям с высшим образованием платят меньше.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > iBragim2102 14 мая 2018, 17:15

      я порой наталкиваюсь на мысль что у нас люди с вышим образованием получают мало или вообще работают не по специальности а рабочими и тд у меня мама библиотекарь и только на пенсии начала получать более менее норм зарплату а так не выше среднего если не ниже

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > anri1703 14 мая 2018, 17:20

      Представь лица этих футболистов, когда они придут на неплохую работу и по окончанию месяца им выдадут 15 тыс руб, вот бы на их лица посмотреть ХD

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > iBragim2102 14 мая 2018, 17:21

      я б конечно и за полтиничик погонял бы мяч ))

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 14 августа 2015, 08:52

      Кокорин может собственный клуб в ФНЛ содержать! При чем который будет бороться за выход в премьер лигу!

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      Рейтинг: +15

      Barclays05 > juvseriy 14 августа 2015, 11:22

      Не ФНЛ, а ПФЛ - второй дивизион

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      Рейтинг: +624

      juvseriy > Barclays05 14 августа 2015, 12:59

      А я про что) в ПФЛ вообще весь дивизион сможет содержать

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