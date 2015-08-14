Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк: «Вернуться в сборную – огромное счастье»

    Нападающий "Зенита" Халк не стал скрывать радости после своего возвращения в сборную Бразилии.Форвард выразил надежду на то, что ему удастся помочь национальной команде.Напомним, что тренер бразильцев Дунга не вызывал Халка в сборную с момента окончания чемпионата мира-2014.

    "Вернуться в сборную через год – это огромное счастье. Хочу проявить себя с лучшей стороны, чтобы заслужить доверие тренера Дунги и помочь национальной команде. Спасибо тебе, Господи", – написал Халк в своем профиле в Instagram.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 07:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Viktor26 14 августа 2015, 09:14

      Наверно в этом и скрывается разница между нашими игроками и легионерами,нашего вызывают в сборную он говорит:"я не ожидал" или "я рад" а вот Халк благодарит бога за полученный шанс,сразу становиться ясно кто настоящий патриот национального футбола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Обcтол Хуембей 14 августа 2015, 09:07

      Говорящий мешок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 14 августа 2015, 08:20

      Ну и отлично. И мы рады за Халка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11