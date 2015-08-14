Халк: «Вернуться в сборную – огромное счастье»

Нападающий "Зенита" Халк не стал скрывать радости после своего возвращения в сборную Бразилии.Форвард выразил надежду на то, что ему удастся помочь национальной команде.Напомним, что тренер бразильцев Дунга не вызывал Халка в сборную с момента окончания чемпионата мира-2014.

"Вернуться в сборную через год – это огромное счастье. Хочу проявить себя с лучшей стороны, чтобы заслужить доверие тренера Дунги и помочь национальной команде. Спасибо тебе, Господи", – написал Халк в своем профиле в Instagram.