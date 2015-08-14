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    Фернандес: «Дерби со «Спартаком» - это русское «классико»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес порделился ожиданиями от матча со «Спартаком». Бразилец считает спартаковцев самым непримиримым соперником.

    «Пожалуй, это наш самый непримиримый соперник. В этом матче разыгрывается нечто большее, чем три очка. С красно-белыми никогда не бывает легко, нужно постоянно, все девяносто с лишним минут быть предельно сконцентрированными. ЦСКА — «Спартак» — это русское «класико», все предельно настроены на победу в нем. Настоящее украшение первенства, которое не может оставить равнодушным. Я играл за свой прежний клуб «Гремио» против «Интернасьонала», это одно из главных бразильских дерби. Меня по-спортивному заводят такие матчи, заставляют выложиться на сто процентов и даже больше», - сказал Фернандес.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.08.2015 07:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 14 августа 2015, 11:40

      Какое такое Русское "класико", если команда ЦКГ представляет Израиль? историю парню с банановой республики надо подучить.

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