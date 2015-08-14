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    Гвардиола: «Де Брюйне в «Баварии» не будет»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола в преддверии старта нового сезона сообщил, что баварцы не собираются приобретать полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне.

    «Никому не удавалось выиграть четыре титула кряду, так что это было бы впечатляющее достижение. Однако у нас очень сильные соперники. Не только «Вольфсбург», но и «Байер», «Шальке», а также обе «Боруссии».

    Трансферные планы? Томас остаётся, Марио тоже, а Де Брёйне в «Баварии» не будет. Я это знаю довольно давно. Это стало понятно уже две недели назад.Рибери становится лучше. Общаюсь с ним каждый день. Надеемся, он вернётся в строй как можно скорее» - цитирует Гвардиолу портал Goal.com.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2015 06:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      drnigo 14 августа 2015, 11:43

      Жаль. Хорошее усиление было бы.

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