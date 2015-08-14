Гвардиола: «Де Брюйне в «Баварии» не будет»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола в преддверии старта нового сезона сообщил, что баварцы не собираются приобретать полузащитника «Вольфсбурга» Кевина Де Брюйне.



«Никому не удавалось выиграть четыре титула кряду, так что это было бы впечатляющее достижение. Однако у нас очень сильные соперники. Не только «Вольфсбург», но и «Байер», «Шальке», а также обе «Боруссии».

Трансферные планы? Томас остаётся, Марио тоже, а Де Брёйне в «Баварии» не будет. Я это знаю довольно давно. Это стало понятно уже две недели назад.Рибери становится лучше. Общаюсь с ним каждый день. Надеемся, он вернётся в строй как можно скорее» - цитирует Гвардиолу портал Goal.com.