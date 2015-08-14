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    Ребров: «Нет никакого страха перед игрой с ЦСКА»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих ожиданиях от дерби с ЦСКА, которое состоится 14-го августа в марках пятого тура РФПЛ.

    «Мне кажется, это интересно для любого вратаря и вообще любого футболиста. Это игра, которую покажут не только в России, но и во многих странах Европы. Интересно поучаствовать в ней. И большое счастье, что мне довелось. И, дай бог, ещё доведётся. Нет никакого страха или неудобства — наоборот, я рад», - говорит Ребров.

    «Надеюсь, что после этой игры будут больше говорить о нашем нападении, чем об игроках ЦСКА. Тем более что сейчас ребятам – Попову, Широкову, Глушакову – удаются интересные комбинации. А с Квинси, Мовсисяном и Зе Луишем мы тоже можем преподнести много сюрпризов», - добавил вратарь «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2015 02:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 14 августа 2015, 05:25

      Какой страх! Ведь штанга, да заодно и перекладина, взасос расцелована.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Зенит 2015 14 августа 2015, 05:46

      Завидуй молча-не трогай нашего шамана.

      0
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      Рейтинг: +10

      СпартакMoscow > Зенит 2015 14 августа 2015, 08:46

      Это не вратарь виноват что, кривоногие игроки по штангам и перекладинам бьют

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 02:14

      Факт.

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