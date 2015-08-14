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    Во время матча со «Суонси» Моуринью назвал Карнейро «дочерью шлюхи»

    Главный тренер «Челси» Жозе Муринью позволил себе грубое оскорбление врача команды Евы Карнейро во время матча первого тура АПЛ против «Суонси» (2:2).

    Когда Карнейро возвращалась с поля к скамейке после оказания помощи Эдену Азару, Моуринью прокричал в ее сторону фразу «Hija de puta!», что переводится с португальского как «дочь шлюхи».

    Сегодня также стало известно, что Ева Карнейро хочет публичных извинений от Моуринью и может подать в суд на «Челси».

    Напомним, что Карнейро была отстранена клубом от работы на тренировках и матчах после критики в ее адрес со стороны главного тренера, который остался недоволен действиями Карнейро в матче первого тура АПЛ.

    Источник: Marca

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    14.08.2015 01:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +52

      MK-42 14 августа 2015, 21:15

      Придумать можно всё что угодно.

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      Рейтинг: +472

      Медив 14 августа 2015, 15:24

      Вот жеж и правда чья то дочь... Судиться собралась. И как Мавр их всех так быстро вычисляет?

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      Рейтинг: +32

      int5 14 августа 2015, 13:09

      Этот хитрец опять что то задумал у челси видать не всё в порядке вызывает огонь на себя

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      Рейтинг: +17

      baltazar M-C 14 августа 2015, 12:07

      А мне кажется все это очень может помочь Челси обыграть Сити...да Жозе...ну и Му Д ак же ты

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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 14 августа 2015, 11:30

      Мавр тварина конечно.Надеюсь в суде с него по полной бабки содрут

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      Рейтинг: +10

      Erka pazyl 14 августа 2015, 10:49

      Моур как маленький мальчик

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 14 августа 2015, 10:06

      ЭТТО ПЕРЕБОР УЖЕ.НУ ГЕЙЕВРОПА ЖЕ ДЕМАКРАТИЧНА... так что МАУРУ сойдет все с рук

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      Рейтинг: +32

      int5 > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 14 августа 2015, 13:10

      сколько ты раз был в европе?

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      Рейтинг: +114

      neomessi 14 августа 2015, 09:41

      Ну это уже очень низко для мужика , оскорблять женщину при всех.
      Моур как был, таким и остался.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 14 августа 2015, 09:26

      Он сам ...

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      Рейтинг: +284

      Kano 14 августа 2015, 09:09

      Зря он так(если это правда).

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