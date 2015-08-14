Инлер может стать игроком «Лестер Сити»

Полузащитник «Наполи» Гекхан Инлер, вероятно, продолжит свою карьеру в «Лестер Сити». Такая информация появилась на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Сообщается, что английский клуб выиграл конкуренцию за футболиста у «Шальке». Сумма сделки составит 7 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов.

Сейчас Инлера ждут в Англии для прохождения медосмотра, после чего планируется подписать трехлетний контракт. В прошлом сезоне швейцарский полузащитник провел за «Наполи» 19 матчей в Серии А и забил в них один мяч.