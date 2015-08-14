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    Ван Гаал: «Тренер вратарей спросил Де Хеа: «Ты хочешь играть?» Он ответил: «Нет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о ситуации с вратарем команды Давидом Де Хеа, который не примет участия в матче против «Астон Виллы».

    «У тренера вратарей Франсуа Хука была встреча с Де Хеа. Он спросил: «Ты хочешь играть?» Де Хеа ответил: «Нет», - рассказал ван Гаал.

    Позже клуб объяснил отказ испанского голкипера тем, что Де Хеа не может сосредоточится из-за различных слухов, которые его окружают.

    «Я должен принимать решения. Это процесс. Мы наблюдали за Де Хеа во время подготовки. Он был не так хорош, это не тот Де Хеа, что был прежде. Он был моим лучшим футболистом в прошлом году, а для болельщиков – лучшим за два сезона», - объяснил главный тренер свое положение.

    «Давид был полностью согласен с нашим решением. У меня есть помощники, и мы говорим о таких вещах. У нас есть и тренер вратарей. Я не делаю все в одиночку».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.08.2015 01:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 августа 2015, 08:48

      И смысл тогда еще год его держать...платить не маленькую зарплату при том что он играть не будет...и отпустить через год бесплатно. Продать его надо сейчас за 20-25 лямов.

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      Рейтинг: +11

      Yera 14 августа 2015, 07:48

      если уйдет возьмут ли вратаря? или ромера основным будет

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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Yera 14 августа 2015, 08:49

      Думаю он все же уйдет, а основным будет либо Ромеу либо Навас который на 70% будет включен в сделку.

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 14 августа 2015, 06:15

      обнулить!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2015, 02:22

      Непрофессионально

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 14 августа 2015, 01:22

      Жду ухода де шлюха

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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 > yudin_duda 14 августа 2015, 06:30

      пусть валит надаело уже....

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