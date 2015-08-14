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    Сотрудничество Спаллетти и «НТВ-Плюс» может стать постоянным

    Комментатор «НТВ-Плюс» Тимур Журавель допустил, что сотрудничество канала с Лучано Спаллетти может стать постоянным.

    Напомним, что сегодня появилась информация о том, что бывший тренер «Зенита» выступит в качестве эксперта на матче «Спартак» — ЦСКА.

    «Мы можем сотрудничать на постоянной основе. Как вариант – до окончания первой части чемпионата. Но тут много логистических вопросов. Пока мы договорились, что этот эфир станет пробным шаром, посмотрим, как Лучано чувствует себя в роли эксперта. Потом можно будет говорить детальнее», - сказал Журавель.

    «Лучано будет на стадионе и спустится к полю после игры. Он не хочет говорить до матча. Но при этом Спаллетти изъявил желание оказаться у кромки поля и перед игрой. В частности, для того чтобы увидеться и пообщаться с Ромой Широковым», - отметил Журавель.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2015 00:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 14 августа 2015, 11:09

      А кому интересно мнение какого то Спагети и какого то замухрышки Журавельки. Опять бабло пытаетесь пилить с итальянской мафией от футбола. Катитесь вы куда подальше зритель и без вас тупых видит, что к чему.

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      Рейтинг: +103

      skainet 14 августа 2015, 06:26

      а что Бубнова на пенсию ....уверен он тоже хочет пообщаться с Ромой ))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 02:16

      Пиар ход-тупицы с НТВ не понимают-кто будет смотреть их за деньги-если будет бесплатный общероссийский канал??????? НИКТО,

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! > Диктор 14 августа 2015, 05:55

      На этом бесплатном канал не будет ничего кроме пары матчей чемпа России. Все права на трансляцию РПЛ и ведущих европейских чемпионатов и Еврокубков принадлежат НТВ и они решают кому разрешать трансляцию а кому нет. и-д-и-о-т

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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 14 августа 2015, 01:08

      У нас своих что ли экспертов нет, а?
      Вон, лучше бы Сашу Бубнова взяли, он бы в перерыве к каждому игроку подбежал и за ттд навтыкал бы!

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      Рейтинг: +105

      Гуливер 14 августа 2015, 01:03

      Спаллети дома то не сидит!)

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 14 августа 2015, 00:37

      Зачем?!

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