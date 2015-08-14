«Лестер» оштрафовал Варди за расистское высказывание и отправил его на образовательный курс

«Лестер Сити» оштрафовал своего нападающего Джейми Варди на значительную сумму. Находясь в казино, футболист позволил себе пренебрежительное высказывание в адрес человека азиатской внешности. Посчитав, что мужчина подсматривает его карты, Варди назвал того «япошкой».

Реакция клуба на этот инцидент не ограничилась штрафом: игрок должен посещать занятия образовательного курса, который рассказывает о разнообразии человечества.

Ранее «Лестер» уже принимал серьезные меры против расистских высказываний своих футболистов. Так, были расторгнуты контракты с Томом Хоппером, Адамом Смитом и Джеймсом Пирсоном, которые во время турне по Тайланду устроили в гостинице оргию с местной женщиной и оскорбляли эту женщину на расистской почве. Из-за этого инцидента был уволен и тренер команды Найджел Пирсон.