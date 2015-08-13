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    Суркис: «Уровень Ярмоленко выше уровня «Сток Сити»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис готов расстаться с Андреем Ярмоленко только в том случае, если футболистом заинтересуются серьезные европейские клубы.

    «Готов повторить свое мнение еще раз: уровень Андрея - значительно выше уровня «Сток Сити», и отдавать его в эту команду даже за очень большие деньги считаю неправильным», - сказал Суркис.

    «В то же время, хотя Ярмоленко очень нужен «Динамо» в Лиге чемпионов, я, как и обещал, отпущу его при поступлении предложения от европейского топ-клуба. Так в наших с ним договоренностях и прописано - слово в слово", - раскрыл подробности контракта игрока Суркис.

    Напомним, контракт Ярмоленко с «Динамо» истекает через год и продлевать его футболист не собирается.

    Источник: iSport.ua

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    13.08.2015 23:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 14 августа 2015, 17:30

      Я розумію Ярмолу, хоче грати в Англії, але і Суркіса також....Андрій дуже вагома людина в Динамо! Тим паче, в переді ЛЧ, а кияни будуть у третій корзині.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 14 августа 2015, 00:47

      Эх, Динамо, продавайте его, пока есть возможность.

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      Рейтинг: +91

      Vector-B B 14 августа 2015, 00:41

      Андрей согласен играть в Стоке,только ты его обманул,ну правильно уйдет бесплатно летом свободным агентом,а хитро -опых учат!

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > Vector-B B 14 августа 2015, 00:43

      Послушай, если бы у Суркиса были только деньги на уме, он бы взял 20 млн евро и гуляй Ярмола, но он все правильно говорит. А Ярмоленко нигде не утверждал, что уже на 100% согласен на переход.

      0
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      Рейтинг: +91

      Vector-B B > Аvi-8 14 августа 2015, 00:45

      Зачем ты мне написал все это?Я видел интервью Андрея,а если ты не видел то загугли

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 14 августа 2015, 00:41

      Так оно и есть.

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      Рейтинг: +91

      Vector-B B > Аvi-8 14 августа 2015, 00:49

      Человек хочет играть в топ чемпионате,пускай не в самом сильном клубе но зато гарантированно в основе и на виду у топовых тренеров,даешь гарантию что он заиграет в Ливерпуле допустим?

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