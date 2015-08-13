Суркис: «Уровень Ярмоленко выше уровня «Сток Сити»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис готов расстаться с Андреем Ярмоленко только в том случае, если футболистом заинтересуются серьезные европейские клубы.

«Готов повторить свое мнение еще раз: уровень Андрея - значительно выше уровня «Сток Сити», и отдавать его в эту команду даже за очень большие деньги считаю неправильным», - сказал Суркис.

«В то же время, хотя Ярмоленко очень нужен «Динамо» в Лиге чемпионов, я, как и обещал, отпущу его при поступлении предложения от европейского топ-клуба. Так в наших с ним договоренностях и прописано - слово в слово", - раскрыл подробности контракта игрока Суркис.

Напомним, контракт Ярмоленко с «Динамо» истекает через год и продлевать его футболист не собирается.