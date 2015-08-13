Сольдадо близок к переходу в «Вильярреал»

«Вильяреал» находится в шаге от подписания форварда «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо.

Ожидается, что Сольдадо прибудет в Вильярреал в четверг для прохождения медицинского осмотра и уточнения нюансов контракта. Испанский нападающий является главной трансферной целью «подводников» этим летом.

Пока неизвестно, будет ли заключен постоянный договор, или Сольдадо перейдет «Вильярреал» на правах аренды.

В «Тоттенхэм» футболист перешел в 2013 году за 26 миллионов фунтов, однако забил с тех пор всего семь мячей.