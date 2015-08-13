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    Сольдадо близок к переходу в «Вильярреал»

    «Вильяреал» находится в шаге от подписания форварда «Тоттенхэма» Роберто Сольдадо.

    Ожидается, что Сольдадо прибудет в Вильярреал в четверг для прохождения медицинского осмотра и уточнения нюансов контракта. Испанский нападающий является главной трансферной целью «подводников» этим летом.

    Пока неизвестно, будет ли заключен постоянный договор, или Сольдадо перейдет «Вильярреал» на правах аренды.

    В «Тоттенхэм» футболист перешел в 2013 году за 26 миллионов фунтов, однако забил с тех пор всего семь мячей.

    Источник: AS

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    13.08.2015 22:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 14 августа 2015, 00:15

      Леви жмот, меньше чем за 26 не отдаст.

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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон > Z O D I A C 14 августа 2015, 01:06

      Да, лямов так от 25 до 30 точно сумма будет!

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