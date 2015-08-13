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    Балотелли потерял доверие в «Ливерпуле» после гола в свои ворота с центра поля на тренировке

    Остатки доверия к форварду Марио Балотелли со стороны «Ливерпуля» были утеряны после ряда выходок нападающего, которые он позволил себе на одной из мартовских тренировок. Об этом рассказывает The Independent.

    Во время занятия тренер Колин Паско, который тогда работал с командой, собрал футболистов для совещания. Неподалеку шел защитник Джон Фланаган, пропустивший из-за травмы весь сезон. Балотелли стал кричать в его сторону, перебив Паско. За это Марио пригрозили изгнать с тренировки.

    В тот же день произошел и еще один инцидент, который возмутил тренеров и футболистов «Ливерпуля». В ходе тренировочного матча Балотелли вдруг ударил по своим воротам с центра поля – и не просто ударил, а даже забил Брэду Джонсу гол.

    На следующий матч, который мерсисайдцы играли с «Арсеналом», Марио не поехал и вернулся в заявку команды только месяц спустя.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2015 22:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Ak-R 14 августа 2015, 09:40

      еБ***Н одним словом.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 августа 2015, 08:34

      Да.. а была надежда, что у сборной Италии снова будет суперфорвард...(

      -1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 августа 2015, 08:08

      как показывает опыт... баблище у таких выскочек очень скоро заканчивается, а новое уже никто давать не будет )) вот тогда прийдет отчаянье... наркотики... и прочяя ересь

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2015, 07:33

      Так ведь забил же с центра поля гол... Вот если бы не забил, то это - другое дело. А так можно было всё перевести в шутку... Ведь парнишка - талантище, но Господь явно сэкономил при его создании на мозгах!

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 14 августа 2015, 00:50

      Что же ты делаешь, парень?!

      0
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      Рейтинг: +10

      Rinat56 13 августа 2015, 22:57

      когда-то, еще будучи игроком интера, марио со штангой столкнулся головой. Видимо оттуда все у него пошло не так.

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