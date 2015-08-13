Гетце и Мюллер остаются в «Баварии»

Ну и хорошо! Теперь буду спать спокойно но каталонскому, лысому физ.руку не прощу трансфер Бастиана...
Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и главный тренер клуба Хосеп Гвардиола опровергают слухи о возможных трансферах Марио Гетце и Томаса Мюллера.
«Марио и Томас остаются, а Де Брюйне в клубе не будет. Я знал об этом еще две недели назад», - сказал Гвардиола.
«Гетце остается в «Баварии». Он проинформировал клуб, что хочет остаться», - подтвердил Румменигге.
Кроме того, президент Румменигге сказал, что Кингсли Коман не входит в список трансферных целей мюнхенцев