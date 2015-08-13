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    Гетце и Мюллер остаются в «Баварии»

    Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и главный тренер клуба Хосеп Гвардиола опровергают слухи о возможных трансферах Марио Гетце и Томаса Мюллера.

    «Марио и Томас остаются, а Де Брюйне в клубе не будет. Я знал об этом еще две недели назад», - сказал Гвардиола.

    «Гетце остается в «Баварии». Он проинформировал клуб, что хочет остаться», - подтвердил Румменигге.

    Кроме того, президент Румменигге сказал, что Кингсли Коман не входит в список трансферных целей мюнхенцев

    Источник: Football Italia

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    13.08.2015 22:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan 14 августа 2015, 02:01

      Ну и хорошо! Теперь буду спать спокойно но каталонскому, лысому физ.руку не прощу трансфер Бастиана...

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