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    Вандерсон может покинуть «Краснодар»

    В покупке нападающего «Краснодара» Вандерсона заинтересованы сразу несколько клубов из Китая, которые предлагают за футболиста хорошие деньги.

    "Быки" раздумывают над этой сделкой. Продажа Вандерсона могла бы улучшить ситуацию с соблюдением финансового фейр-плей, в качестве замены нападающему рассматриваются форварды из европейских чемпионатов, имеющие статус свободного агента.

    Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2012 года и за это время сыграл более 100 матчей. Текущий контракт игрока действует до 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.08.2015 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 14 августа 2015, 15:07

      Если за хорошие деньги, и есть кем заменить - можно и отдать.

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