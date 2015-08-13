Санчис ответил Пике

Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Маноло Санчис ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике, который после матча за Суперкубок УЕФА позволил себе некорректное высказывание в адрес мадридского клуба.

«К чёрту «Реал». Пусть в Мадриде смотрят, как мы завоёвываем очередной трофей», - сказал разгоряченный драматичным матчем с «Севильей» Пике.

«Насколько велик «Реал», если он не выходит из головы соперника даже после его победы!», - прокомментировал эти слова Санчис.