Санчис ответил Пике

Хорошо ответил)
Но и в высказывании Пике - не вижу ничего "некорректного".
Мне кажется - в США - на каком-нибудь матче по "их футболу" - это вообще обычное дело.
Если бы Пике сказал: "Реальские п***ки и неудчаники сидят дома" - это было бы некорректно.
А "к черту".. ну подумаешь)
Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Маноло Санчис ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике, который после матча за Суперкубок УЕФА позволил себе некорректное высказывание в адрес мадридского клуба.
«К чёрту «Реал». Пусть в Мадриде смотрят, как мы завоёвываем очередной трофей», - сказал разгоряченный драматичным матчем с «Севильей» Пике.
«Насколько велик «Реал», если он не выходит из головы соперника даже после его победы!», - прокомментировал эти слова Санчис.