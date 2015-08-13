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    Санчис ответил Пике

    Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Маноло Санчис ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике, который после матча за Суперкубок УЕФА позволил себе некорректное высказывание в адрес мадридского клуба.

    «К чёрту «Реал». Пусть в Мадриде смотрят, как мы завоёвываем очередной трофей», - сказал разгоряченный драматичным матчем с «Севильей» Пике.

    «Насколько велик «Реал», если он не выходит из головы соперника даже после его победы!», - прокомментировал эти слова Санчис.

    Источник: Twitter

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    13.08.2015 20:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 августа 2015, 08:37

      Хорошо ответил)
      Но и в высказывании Пике - не вижу ничего "некорректного".
      Мне кажется - в США - на каком-нибудь матче по "их футболу" - это вообще обычное дело.
      Если бы Пике сказал: "Реальские п***ки и неудчаники сидят дома" - это было бы некорректно.
      А "к черту".. ну подумаешь)

      -1
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 14 августа 2015, 02:54

      Что творится?

      0
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      Рейтинг: +9

      RaulMadrid7 14 августа 2015, 01:04

      Это был ответ шакироёба на очередной надоедливый вопрос какого-нибудь журналистишки, связанный с единственным прямым конкурентом..верх профессионализма..

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 августа 2015, 00:28

      Рад Сказанному Пике!Все по делу

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 14 августа 2015, 00:16

      Что правда, то правда

      0
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 13 августа 2015, 22:23

      А Пике прав, шоу герлз

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      Рейтинг: -130

      калач 13 августа 2015, 21:57

      это еще что за бомж никому неизвестный
      0 трофеев за сезон. молчали бы уже и тренились активнее

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 13 августа 2015, 21:53

      Реал вообще не велик, Реал просто дно.
      А сказал Пике так, чтобы в очередной раз утереть нос сливочному гомоэротическому кружку.

      0
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      Рейтинг: +10

      artem71 13 августа 2015, 21:40

      Пике выпендривался и получил сдачу. Все справедливо.

      0
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      Рейтинг: +11

      dauren amirkhanov 13 августа 2015, 21:06

      прекрасный ответ

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