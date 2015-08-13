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    Счетная палата будет контролировать расходование бюджетных средств на подготовку к ЧМ-2018

    Счетная палата РФ решила взять расходование бюджета на подготовку к ЧМ-2018 по свой постоянный контроль.

    В официальном сообщении уточняется, что обеспечение программы подготовки к чемпионату мира с 2013 по 2018 годы предусматривает 660,6 миллиарда рублей, из которых 335,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 223,8 миллиарда рублей привлечены из внебюджетных источников, 101,2 миллиарда рублей – из региональных бюджетов.

    Аудиторы нашли отклонения по использованию бюджетных средств, направленных на подготовку к турниру, на 563,7 миллиона рублей.

    По данным Счетной палаты, в 2012-2014 годах Ростовской областью не соблюдены соглашения в части обеспечения финансирования проектно-изыскательных работ по строительству или реконструкции стадионов на 115,1 миллиона рублей, Самарской областью – на 100,5 миллиона рублей, Волгоградской областью – на 93,2 миллиона рублей и Нижегородской областью – на 73 миллиона рублей.

    При этом практически все расходы по авансированию строительства стадионов производились в конце финансового года, что привело к формированию значительных объемов дебиторской задолженности, которая не уменьшается.

    Ведомство также обращает внимание на отклонения от запланированных сроков на этапах реализации отдельных мероприятий программы подготовки к ЧМ-2018, в частности по объектам Минэнерго.

    Исполнение расходов федерального бюджета, предусмотренных в целом на реализацию программы, по состоянию на 1 апреля этого года составляет 3,1 процента от годового объема. «Из восьми предусмотренных направлений расходования средств в 2015 года по шести кассовые расходы не произведены. Это касается Минэнерго России, Минстроя России, Минкомсвязи России, Росавтодора, Росжелдора, а также Роспечати», – приводит Счетная палата слова аудитора Владимира Катренко.

    Источник: Sports.ru

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    13.08.2015 20:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 14 августа 2015, 05:55

      будут контролировать они,это понятно

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 14 августа 2015, 00:39

      Краткое содержание статьи: до ЧМ еще три года, а уже украдено пол-миллиарда рублей. Я аплодирую этой стране!

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      ...
      Рейтинг: +14

      почемучка > Z O D I A C 14 августа 2015, 01:37

      Смело умножай полмильярда на десять!

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