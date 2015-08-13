Мартинес: «Мы не из тех, кто продает своих лучших футболистов»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес заявил, что клуб не намерен продавать Джона Стоунса.

«Стоунз не продается, и на этом тема закрыта. Ситуация была ясна с самого начала. Мы не из тех, кто продает своих лучших футболистов», - сказал Мартинес.

Также Мартинес опроверг слухи о том, что 18-летний защитник Мэйсон Холгейт был приобретен «Эвертоном» в качестве замены Стоунсу.

«Это феноменальный молодой игрок, он вольется в золотое поколение, которое, как нам кажется, есть у клуба. Холгейт хорошо себя проявит в будущем», – прокомментировал эту покупку испанец.