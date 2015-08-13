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    Мартинес: «Мы не из тех, кто продает своих лучших футболистов»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес заявил, что клуб не намерен продавать Джона Стоунса.

    «Стоунз не продается, и на этом тема закрыта. Ситуация была ясна с самого начала. Мы не из тех, кто продает своих лучших футболистов», - сказал Мартинес.

    Также Мартинес опроверг слухи о том, что 18-летний защитник Мэйсон Холгейт был приобретен «Эвертоном» в качестве замены Стоунсу.

    «Это феноменальный молодой игрок, он вольется в золотое поколение, которое, как нам кажется, есть у клуба. Холгейт хорошо себя проявит в будущем», – прокомментировал эту покупку испанец.

    Источник: BBC

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    13.08.2015 19:43
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