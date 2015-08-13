«Шахтер» будет проводить домашние матчи в разных городах

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что клуб принял решение проводить домашние матчи не только во Львове, но и в других городах.

«Наши болельщики разбросаны по всей стране. Поэтому мы приняли решение играть во многих городах — это не только Одесса, это будет и Харьков, и Львов, и другие города. Мы хотим охватить как можно больше городов, если техническое состояние стадионов будет нормальным и возможным для проведения матчей Премьер-лиги", - рассказал Палкин о планах клуба.

Ближайшая номинально домашняя встреча «Шахтера» состоится в пятницу. Донецкий клуб примет днепропетровский «Днепр» в Одессе.