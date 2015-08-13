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    «Шахтер» будет проводить домашние матчи в разных городах

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что клуб принял решение проводить домашние матчи не только во Львове, но и в других городах.

    «Наши болельщики разбросаны по всей стране. Поэтому мы приняли решение играть во многих городах — это не только Одесса, это будет и Харьков, и Львов, и другие города. Мы хотим охватить как можно больше городов, если техническое состояние стадионов будет нормальным и возможным для проведения матчей Премьер-лиги", - рассказал Палкин о планах клуба.

    Ближайшая номинально домашняя встреча «Шахтера» состоится в пятницу. Донецкий клуб примет днепропетровский «Днепр» в Одессе.

    Источник: iSport.ua

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    13.08.2015 19:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      мы за Рубин! 13 августа 2015, 23:40

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