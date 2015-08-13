Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк: «Ухвачусь всеми силами за возможность играть в сборной»

    Нападающий «Зенита» Халк поделился чувствами, которые испытал после того, как его вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

    «Я благодарен учителю Дунге за этот шанс. Я ухвачусь за возможность всеми силами. Спасибо всем, кто верил в меня. Хочу поблагодарить бога за этот вызов. Я очень много работал ради этого момента», - сказал футболист.

    С момента последнего появления Халка в футболке сборной прошло уже больше года: это случилось на ЧМ-2014. На минувший Кубок Америки нападающий вызван не был.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +103

      skainet 14 августа 2015, 06:29

      Халк достоин, а не вызывали его потому как не умеет играть в командный футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 августа 2015, 20:26

      Бедная возможность...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Конёк Ебунёк 13 августа 2015, 19:29

      Говорящий мешок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Конёк Ебунёк 13 августа 2015, 19:49

      Оправдываешь свой ник

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11