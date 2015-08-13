Халк: «Ухвачусь всеми силами за возможность играть в сборной»

Нападающий «Зенита» Халк поделился чувствами, которые испытал после того, как его вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи.

«Я благодарен учителю Дунге за этот шанс. Я ухвачусь за возможность всеми силами. Спасибо всем, кто верил в меня. Хочу поблагодарить бога за этот вызов. Я очень много работал ради этого момента», - сказал футболист.

С момента последнего появления Халка в футболке сборной прошло уже больше года: это случилось на ЧМ-2014. На минувший Кубок Америки нападающий вызван не был.