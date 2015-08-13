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    Де Хеа не сыграет против «Астон Виллы»

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что голкипер команды Давид Де Хеа не примет участия в пятничном матче манкунианцев.

    В матче второго тура АПЛ с «Астон Виллой», который пройдет в пятницу, ворота «красных дьяволов» будет защищать Серхио Ромеро.

    В игре первого тура против «Тоттенхэма» испанец также не участвовал. В его услугах заинтересован «Реал», но сделка все никак не может состояться.

    «Трансферное окно еще открыто, а Де Хеа испытывает все ту же проблему», - прокомментировал ситуацию ван Гаал.

    Источник: ESPN

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    13.08.2015 19:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      WaR76 13 августа 2015, 21:09

      Значит остается на сезон

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      Рейтинг: +10

      WaR76 > WaR76 13 августа 2015, 21:10

      не так прочитал новость, сорян

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      Рейтинг: +11

      Snowblind 13 августа 2015, 19:15

      Правильно, на баночку и в резервик. Незаменимых не бывает. Да и Ромеро пока молодец.

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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 > Snowblind 14 августа 2015, 06:34

      пусть валит де гавно пара уже ево на лавку реала

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