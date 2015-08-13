Де Хеа не сыграет против «Астон Виллы»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что голкипер команды Давид Де Хеа не примет участия в пятничном матче манкунианцев.

В матче второго тура АПЛ с «Астон Виллой», который пройдет в пятницу, ворота «красных дьяволов» будет защищать Серхио Ромеро.

В игре первого тура против «Тоттенхэма» испанец также не участвовал. В его услугах заинтересован «Реал», но сделка все никак не может состояться.

«Трансферное окно еще открыто, а Де Хеа испытывает все ту же проблему», - прокомментировал ситуацию ван Гаал.