Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежное первенство. «Спартак» и ЦСКА победителя не выявили

    В поединке пятого тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА случилась ничья. Причем исход поединка был предрешен за первые семнадцать минут. На второй минуте счет открыл «армеец» Карлос Страндберг, который с огромной долей вероятности будет включен в заявку на пятничный матч первых команд. На него же на 17-й минуте ответил спартаковец Владислав Пантелеев.

    Первенство молодежных составов клубов РФПЛ.

    Спартак (мол.) (Москва) - ЦСКА (мол.) (Москва) - 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 — Страндберг, 2; 1:1 - Пантелеев, 17.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 13 августа 2015, 23:55

      спартак---цска
      1 Голы 1
      1 с игры 1
      1 забитые правой ногой 1
      21 Удар(ы) по воротам 6
      5 в створ ворот 2
      1 в перекладину 0
      9 в сторону ворот (мимо ворот) 3
      6 блокированные 1
      15 с игры 5
      3 со стандартного положения 0
      3 после розыгрыша стандартного положения 1
      14 из штрафной 6
      7 из-за штрафной 0
      24% точности ударов 33%
      1 Удары отраженные вратарем 4
      0 отбитые 3
      1 пойманные 1
      9 Угловые 1
      0 Офсайды 3
      2 Предупреждения 2
      4 Замены 5

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11