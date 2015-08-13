Молодежное первенство. «Спартак» и ЦСКА победителя не выявили

спартак---цска
1 Голы 1
1 с игры 1
1 забитые правой ногой 1
21 Удар(ы) по воротам 6
5 в створ ворот 2
1 в перекладину 0
9 в сторону ворот (мимо ворот) 3
6 блокированные 1
15 с игры 5
3 со стандартного положения 0
3 после розыгрыша стандартного положения 1
14 из штрафной 6
7 из-за штрафной 0
24% точности ударов 33%
1 Удары отраженные вратарем 4
0 отбитые 3
1 пойманные 1
9 Угловые 1
0 Офсайды 3
2 Предупреждения 2
4 Замены 5
В поединке пятого тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА случилась ничья. Причем исход поединка был предрешен за первые семнадцать минут. На второй минуте счет открыл «армеец» Карлос Страндберг, который с огромной долей вероятности будет включен в заявку на пятничный матч первых команд. На него же на 17-й минуте ответил спартаковец Владислав Пантелеев.
Первенство молодежных составов клубов РФПЛ.
Спартак (мол.) (Москва) - ЦСКА (мол.) (Москва) - 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 — Страндберг, 2; 1:1 - Пантелеев, 17.