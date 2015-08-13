Молодежное первенство. «Спартак» и ЦСКА победителя не выявили

В поединке пятого тура Первенства молодежных составов клубов РФПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА случилась ничья. Причем исход поединка был предрешен за первые семнадцать минут. На второй минуте счет открыл «армеец» Карлос Страндберг, который с огромной долей вероятности будет включен в заявку на пятничный матч первых команд. На него же на 17-й минуте ответил спартаковец Владислав Пантелеев.

Первенство молодежных составов клубов РФПЛ.

Спартак (мол.) (Москва) - ЦСКА (мол.) (Москва) - 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Страндберг, 2; 1:1 - Пантелеев, 17.