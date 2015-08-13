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    Халка вернули в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга огласил состав своей команды на товарищеские матчи против Коста-Рики и США, которые состоятся в начале сентября. После годового перерыва в стан «кудесников мяча» возвращен игрок «Зенит» Халк.

    Вратари: Джефферсон («Ботафого»), Марсело Гроэ («Гремио»), Алиссон («Интернасьонал).
    Защитники: Давид Луиз («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер», Италия), Габриэль Паулиста («Арсенал», Англия), Дани Алвес («Барселона», Испания), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Данило («Реал», Испания), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»).
    Полузащитники: Луис Густаво («Вольфсбург», Германия), Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Элиас («Коринтианс»), Рамирес («Челси», Англия), Оскар («Челси», Англия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия), Виллиан («Челси», Англия), Лукас Лима («Сантос»), Кака («Орландо», США).
    Нападающие: Неймар («Барселона», Испания), Лукас Моура («ПСЖ», Франция), Халк («Зенит», Россия), Дуглас Коста («Бавария», Германия).

    Источник: Sportbox.ru

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    13.08.2015 17:57
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10

      freckle 14 августа 2015, 17:31

      Заслужил! Наконец-то)

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 14 августа 2015, 11:26

      нечего ему там делать

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > plusnindimon 14 августа 2015, 11:27

      норм сделали сайт, отвечал другому отправилось на самый верх

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      Рейтинг: +33

      Max-78 14 августа 2015, 10:12

      Заслужил!!удачи!!!

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 14 августа 2015, 04:48

      Такое ощущение, что Рамиреса и, прости Господи, Оскара берут просто так, просто потому, что они играют за Челси. Прям как по блату

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      Рейтинг: +15

      smit1096 14 августа 2015, 02:13

      наконец-то, Халк хорош!

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 14 августа 2015, 01:53

      Оскар, Рамирес, Густаво, Моура, видимо у этого кретина мозги на место встали или отпустило.....

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      Рейтинг: +12

      Spikul 14 августа 2015, 00:05

      Уже не знают кого взять... Лишь бы был... Бразилия уже не та и причём давно!

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      Рейтинг: +35

      Antonio Montana 13 августа 2015, 21:02

      Кака :0

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      Рейтинг: +65

      komandos99 13 августа 2015, 21:01

      Название страны и больше ничего...

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      Рейтинг: +10

      Ramaza 13 августа 2015, 20:38

      Мастера незабыли молодцы!

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