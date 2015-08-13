Халка вернули в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карлос Дунга огласил состав своей команды на товарищеские матчи против Коста-Рики и США, которые состоятся в начале сентября. После годового перерыва в стан «кудесников мяча» возвращен игрок «Зенит» Халк.

Вратари: Джефферсон («Ботафого»), Марсело Гроэ («Гремио»), Алиссон («Интернасьонал).

Защитники: Давид Луиз («ПСЖ»), Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер», Италия), Габриэль Паулиста («Арсенал», Англия), Дани Алвес («Барселона», Испания), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Данило («Реал», Испания), Дуглас Сантос («Атлетико Минейро»).

Полузащитники: Луис Густаво («Вольфсбург», Германия), Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Элиас («Коринтианс»), Рамирес («Челси», Англия), Оскар («Челси», Англия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Англия), Виллиан («Челси», Англия), Лукас Лима («Сантос»), Кака («Орландо», США).

Нападающие: Неймар («Барселона», Испания), Лукас Моура («ПСЖ», Франция), Халк («Зенит», Россия), Дуглас Коста («Бавария», Германия).