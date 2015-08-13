Кириченко: «У «Спартака» сзади стало больше порядка»

Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился своими мыслями перед пятничной игрой пятого тура РФПЛ между красно-синими и «Спартаком».

«Предстоящее дерби, пожалуй, самое непредсказуемое за последние годы в плане результата. Если в прошлых матчах ЦСКА был фаворитом и можно было предположить, что армейцы выиграют, то сейчас такого не скажешь. Шансы абсолютно равны, их можно оценивать как 50 на 50. Я в этой игре фаворита не вижу. Ну, если уж подходить к вопросу скрупулезно, то, может быть, у ЦСКА есть мизерный перевес. Но все это лишь предматчевые расклады, которые могут не оправдаться в самой игре.

Под руководством Дмитрия Аленичева «Спартак» провел всего четыре игры, для выводов это маловато. Однозначно могу сказать, что у его команды очень сильная линия нападения. Квинси Промес, Юра Мовсисян, Зе Луиш, Ивелин Попов, Роман Широков — это сочетание одно из сильнейших в лиге. Плюс ко всему «Спартак» стал куда надежнее играть в обороне, и это нельзя не отметить. С приходом Дмитрия Аленичева сзади у них стало куда больше порядка», - сказал Кириченко.